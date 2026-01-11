ننشر الجدول الكامل لأعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

صرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، بأنه في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٦، قامت الأمانة العامة للمجلس على الفور بنشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، المقرر عقدها غدًا الإثنين ١٢ يناير بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الجديدة.

وأشار الأمين العام للمجلس، بأن جدول الأعمال يتضمن على عرض قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٦ بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح الفصل التشريعي الثالث، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج انتخابات مجلس النواب، وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٦ بتعيين أعضاء بمجلس النواب.

وأضاف الأمين العام، أن الجلسة الافتتاحية ستشهد انتخابات رئيس المجلس والوكيلين طبقًا لما تقتضيه أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.