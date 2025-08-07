كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

التقديم عبر منصة إلكترونية.. الحكومة تكشف خطة توفير وحدات سكنية بديلة

طمأن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، سكان الإيجار القديم بأن الحكومة لن تترك أي مواطن دون مسكن

متحدث الحكومة: توفير سكن بديل للمتضررين من قانون الإيجارات القديمة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة لن تترك أي مواطن بدون حلول إسكانية بعد تطبيق قانون الإيجارات القديمة الجديد، مؤكدا التزامها بتوفير سكن بديل للمستأجرين الذين لا يستطيعون تجديد عقودهم مع الملاك

وزير العمل يكشف مفاجأة بشأن استمارة 6 بالقانون الجديد

أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد، يحافظ على حقوق العامل، وحق صاحب مؤسسة العمل، وأن تخوف البعض من " استمارة 6" ليس له أساس من الصحة

"التحالف الوطني": 70 ألف طن مساعدات مصرية لغزة منذ أكتوبر الماضي

كد الدكتور مصطفى زمزم، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في، بأن المؤتمر الصحفي الأخير لم يقتصر على مخاطبة الجمهور المصري فقط، بل كان يهدف إلى إيصال رسالة للعالم أجمع حول حجم الدعم الذي تقدمه مصر، بقيادة الدولة والمجتمع المدني، لإغاثة أهالي غزة.

هل يحق للزوجة رفض السكن في بيت العائلة؟.. أمين الفتوى يجيب

وضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن طاعة الزوج واجبة في كل ما لا يخالف شرع الله، ولكن هذه الطاعة لا تعني إلغاء شخصية الزوجة أو التعدي على راحتها وإنسانيتها. مؤكدًا أن الحياة الزوجية يجب أن تُبنى على التفاهم والتشاور والسعي لتحقيق سعادة مشتركة، لا على فرض إرادة طرف على الآخر.