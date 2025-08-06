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"التحالف الوطني": 70 ألف طن مساعدات مصرية لغزة منذ أكتوبر الماضي

07:18 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

الدكتور مصطفى زمزم

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كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور مصطفى زمزم، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في، بأن المؤتمر الصحفي الأخير لم يقتصر على مخاطبة الجمهور المصري فقط، بل كان يهدف إلى إيصال رسالة للعالم أجمع حول حجم الدعم الذي تقدمه مصر، بقيادة الدولة والمجتمع المدني، لإغاثة أهالي غزة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لأكسترا نيوز ، أن التحالف الوطني، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، نجح منذ السابع من أكتوبر 2023 في إدخال نحو 70 ألف طن من المساعدات الإنسانية عبر 11 قافلة، كان آخرها محملة بأكثر من 4000 طن على متن 200 شاحنة من الإغاثة والمواد الغذائية والطبية.

وأشار إلى أن هذا الجهد يمثل نموذجًا للتكاتف بين الجمعيات الأهلية الكبرى تحت مظلة التحالف، مع استعدادهم لمواصلة إرسال الدعم طالما ظلت المعابر مفتوحة.

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