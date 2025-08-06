التقديم عبر منصة إلكترونية.. الحكومة تكشف خطة توفير وحدات سكنية بديلة

كتبت -داليا الظنيني:

طمأن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، سكان الإيجار القديم بأن الحكومة لن تترك أي مواطن دون مسكن.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن قانون الإيجارات الجديد لا يعني بالضرورة الطرد، بل يتيح فرصة للمالك والمستأجر للتوافق، وفي هذه الحالة لن يكون هناك أي إخلاء.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، أكد الحمصاني أن الدولة ستوفر وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، وسيتم طرحها قبل سبع سنوات من انتهاء المهلة المحددة.

وأشار إلى أنه يجري حالياً العمل على إنشاء منصة إلكترونية للتقديم على هذه الوحدات.

كما أعلن عن تشكيل لجان محايدة في كل محافظة خلال ثلاثة أشهر لتحديد القيمة الإيجارية للمناطق المختلفة، وأكد أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر قريباً، وستُقسم المناطق إلى متميزة واقتصادية ومتوسطة.

وأكد أن الدولة لديها القدرات اللازمة لتوفير السكن للمواطنين، وأن الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية البديلة ستكون لأصحاب الإيجارات القديمة.