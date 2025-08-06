متحدث الحكومة: توفير سكن بديل للمتضررين من قانون الإيجارات القديمة

كتبت -داليا الظنيني :

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة لن تترك أي مواطن بدون حلول إسكانية بعد تطبيق قانون الإيجارات القديمة الجديد، مؤكدا التزامها بتوفير سكن بديل للمستأجرين الذين لا يستطيعون تجديد عقودهم مع الملاك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، حيث أوضح الحمصاني أن الحكومة ستوفر وحدات سكنية مناسبة للمتأثرين عبر منصة إلكترونية تشرف عليها وزارة الإسكان، مع إعطاء أولوية لأصحاب العقود القديمة.

وأضاف أن هذه الوحدات ستكون مخصصة لمحدودي الدخل، مع مراعاة ظروفهم المعيشية، مشيرًا إلى أن القانون ينص على عودة العقار إلى المالك في حالة عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين، لكن مع ضمان حصول المستأجر على سكن بديل.

وشدد المتحدث على أن هذا الالتزام ليس مؤقتًا، بل يمثل سياسة دائمة للدولة لضمان حقوق جميع الأطراف دون إغاثة فئات معينة.