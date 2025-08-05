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وزير الري يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ ويؤكد: واجب وطني

06:49 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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  • عرض 4 صورة
    وزير الري يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ ويؤكد: واجب وطني
  • عرض 4 صورة
    وزير الري يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ ويؤكد: واجب وطني
  • عرض 4 صورة
    وزير الري يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ ويؤكد: واجب وطني
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كتب - عمرو صالح:

أدلى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك بلجنته الانتخابية بمحافظة القاهرة.

وأكد الدكتور سويلم، في تصريحات صحفية، أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تُعد واجبًا وطنيًا يجسد وعي المواطن المصري وحرصه على دعم مسيرة البناء والتنمية، والمساهمة في صناعة المستقبل، إلى جانب أداء دوره الوطني بكل مسؤولية.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في إثراء ودعم العملية التشريعية، بما يُسهم في تعزيز استقرار مؤسسات الدولة وتقدمها.

كما نوّه بمشاركة العاملين في وزارة الموارد المائية والري في هذا الاستحقاق، انطلاقًا من مسؤوليتهم الوطنية ودورهم في دعم مؤسسات الدولة.

ووجه الوزير التحية لكافة القائمين على تنظيم العملية الانتخابية، مشيدًا بما لمسه من انضباط داخل اللجان وتيسير ملحوظ في الإجراءات أمام الناخبين.

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الدكتور هاني سويلم وزير الري انتخابات الشيوخ
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