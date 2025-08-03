كتب- عمرو صالح:

أشاد السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، باصطفاف المصريين بالخارج فى طوابير انتخابات مجلس الشيوخ 2025 التى انطلقت الجمعة، مؤكدا أن أن المشاركة في الانتخابات تمثل استحقاقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا، ورسالة واضحة للعالم أجمع بأن مصر تمضي في طريقها الديمقراطي بكل ثقة، رغم كل ما يحيط بها من تحديات إقليمية ودولية.

وأوضح "غنيم" في تصريحات صحفية له أن المصريين بالخارج ضربوا أروع الأمثلة بالمشاركة الكبيرة فى الاستحقاق الدستوري، وهو ما يؤكد على وعي كامل بأهمية دورهم في صناعة المستقبل، وذلك من خلال اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ له دور مهم في دعم العمل التشريعي والاستشاري، وتعميق النقاش حول القضايا الاستراتيجية الكبرى.

وأكد غنيم، أن مشاركة المواطنين في الانتخابات ليست فقط تعبيرًا عن ممارسة الحق الدستوري، بل هي أيضًا تجسيد حقيقي للإرادة الوطنية التي تؤمن بأن الديمقراطية لا تكتمل إلا بالحضور والمشاركة والإيجابية، لا بالانسحاب أو السلبية، مضيفا:" هذا الاستحقاق لا يمكن النظر إليه على أنه مجرد عملية انتخابية، بل هو جزء من بناء الدولة الحديثة التي تقوم على أسس المشاركة الشعبية والتعددية السياسية واحترام الدستور".

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن الجبهة الداخلية المصرية تقف اليوم على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، موضحًا أن توحيد الصفوف في هذه المرحلة التاريخية هو الرد العملي الأقوى على كل التحديات الخارجية، والمحاولات اليائسة للنيل من استقرار الوطن، مناشدا المصريين بالداخل الاحتشاد أمام صناديق الاقتراع، والتعبير عن إرادتهم بكل حرية، مؤكداً أن مصر تستحق من أبنائها أن يكونوا في مقدمة الصفوف عندما تناديهم الدولة للمشاركة في صناعة مستقبلها.

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