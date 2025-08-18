كتب- عمرو صالح:

رد مصطفى وهبة عضو شعبة القصابين، على تصريحات حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، المتعلقة بأسعار اللحوم المتداولة بالأسواق والتي أكد خلالها أن السعر العادل لكيلو 300 جنيهًا، مطالبًا الجهات المعنية بتشديد الرقابة على محلات الجزارة للسيطرة على الأسواق.

وقال "وهبة" لمصراوي، إن السعر العادل لكيلو اللحوم المتداول حاليًا بالأسواق خلال الفترة الحالية والذي يتراوح ما بين 400 : 450 جنيه مؤكدًا أن الجزارين ومحلات الجزارة لم يبالغوا في سعر بيعها للمستهلك.

وتابع: "أسواق اللحوم تشهد حالة من الركود منذ عيد الأضحى المبارك رغم هامش الربح المنخفض الذي يبيع به الجزارين ومحلات الجزارة".

وأكد وهبة، أن الحديث عن سعر 300 جنيه للكيلو غير منطقي مقارنة بأسعار الأعلاف ومواد التسمين التي يعتمد عليها مربي المواشي.

وصرح حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، بأن أسعار الأعلاف شهدت انخفاضًا بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن معظم الجزارين يشترون اللحوم الحية والمواشي بأسعار مخفضة عن الفترات الماضية ولم يخفضوا من سعرها للمستهلك.

وتابع: "الجزارين ومحلات الجزارة يبيعون كيلو اللحم بزيادة تصل لـ100 جنيه عن السعر العادل والذي يعادل 300 جنيهًا للكيلو.

وطالب أبو صدام، الجهات المعنية بالدولة بتشديد حملات التفتيش والرقابة على محلات الجزارة للسيطرة على الأسعار داعيًا وزارتي الزراعة والتموين بطرح اللحوم المذبوحة بمنافذها بالسعر العادل وخلق سوق منافس لمحلات الجزارة لإجبارهم على تخفيض السعر.