12 صورة.. جدول تشغيل قطارات خط (القاهرة – الزقازيق – المنصورة)

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن جدول تشغيل قطارات خط (القاهرة – الزقازيق – المنصورة) والعكس، بواقع 48 رحلة يوميًا (ذهابًا وعودة).

أوضحت الهيئة أن الرحلات اليومية موزعة على عدة مستويات من الخدمة، بما يُحقق التوازن بين الجودة وتكاليف التشغيل، حيث يشمل الجدول:

46 قطارًا من قطارات "تحيا مصر" ذات الخدمة الاقتصادية والمخصصة للرحلات اليومية ذات الكثافة المرتفعة.

قطار واحد بتقنية "التهوية الديناميكية".

قطار واحد من الدرجة السياحية.

التزام بتطوير المنظومة وتحسين تجربة السفر

يأتي هذا الإعلان ضمن خطة الهيئة المستمرة لتطوير شبكة السكك الحديدية ورفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات، بما يتماشى مع جهود الدولة في تحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل، وتحسين تجربة التنقل اليومي للمواطنين.