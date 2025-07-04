الرطوبة تتخطى 85%.. تفاصيل موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تنتهي منتصف الأسبوع المقبل

قالت "غانم"، إن البلاد تتعرض حاليًا لموجة شديدة الحرارة، بدأت فعليًا من مساء الخميس، ومن المتوقع استمرارها حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، تصل درجة الحرارة لـ43 درجة في المناطق الجنوبية.

وأضافت عضو عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وعبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة صدى البلد، أن درجات الحرارة خلال النهار تتجاوز المعدلات الطبيعية في أغلب محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وقد يشعر المواطن بدرجات حرارة أعلى من المسجلة فعليًا.

الأرصاد: نسب الرطوبة تتخطى 85% في بعض المناطق

أوضحت أن نسب الرطوبة تتخطى 85% في بعض المناطق مثل القاهرة الكبرى والدلتا، مما يساهم في تكون الشبورة المائية صباحًا، والتي قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

وأشارت عضو هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ابتداءًا من غد السبت، مما سيؤدي إلى زيادة فترات سطوع الشمس وتقليل فرص ظهور السحب، وبالتالي ارتفاع إضافي في درجات الحرارة نهارًا، خاصة مع احتباس الرطوبة بالقرب من سطح الأرض.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

حذرت من خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، وهي الفترة التي تكون فيها الأشعة فوق البنفسجية في أعلى مستوياتها، داعية المواطنين لارتداء غطاء للرأس واستخدام واقٍ من الشمس، والتواجد في أماكن جيدة التهوية لتقليل الشعور بالحرارة.

الأماكن المناسبة للهروب من حرارة الصيف

أكدت "غانم"، بشأن الأماكن المناسبة للهروب من حرارة الصيف خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن المناطق الساحلية مثل مطروح والعلمين والإسكندرية تعتبر مناسبة، خاصة بعد انخفاض سرعة الرياح وهدوء حالة البحر المتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين متر إلى مترين، مما يجعله مؤهلاً لممارسة الأنشطة البحرية.

واختتمت غانم حديثها بأن موجة الحر مستمرة على الأقل حتى يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار درجات الحرارة ما بين 36 و37 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، بينما قد تنخفض تدريجيًا بعد منتصف الأسبوع المقبل

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