كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

نواب يطالبون الحكومة بسحب مشروع قانون التعليم.. ووزير الشؤون النيابية يعقب

انتقد عدد النواب ما تضمنه مشروع قانون التعليم ، من فرض رسوم إضافية تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية مطالبين الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة دراسته.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

لن نترك أحدًا بلا مأوى.. بيان حكومي عاجل بشأن مشروع قانون الإيجار القديم

قال بيان صادر عن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب، خلال جلسة تاريخية شهدت ممارسة ديمقراطية رفيعة المستوى، وافق نهائيًا على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وزير التعليم أمام البرلمان: مجانية التعليم خط أحمر

واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، عرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

لماذا أشاد النواب بالحكومة بعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تصفيق حاد من نواب البرلمان، بعد إعلان المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية عدم إخلاء المستأجر الأصلي من الوحدة السكنية المؤجرة الا بعد توفير سكن بديل قبل عام من موعد الإخلاء.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

البابا تواضروس: مصر وطن لا يضاهيه وطن

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني أبناء الكنيسة بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وذلك خلال اجتماع الأربعاء الذي انعقد مساء اليوم في كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بمنطقة سموحة بالإسكندرية. وقال قداسته: “أهنئكم بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو”.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ارتفاع الرطوبة ورياح وشبورة.. توقعات حالة الطقس غدًا الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 3 يوليو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وزير الصحة: تأمين المنافذ الجوية بمنظومة متكاملة جزء من استراتيجية الدولة

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، جولة تفقدية داخل مطار القاهرة الدولي، شملت عيادات الحجر الصحي بمبنيي الركاب (2) و(3)، وذلك لمتابعة جاهزية المرافق الطبية والإجراءات الوقائية المطبقة لحماية صحة المسافرين والعاملين بالمطار.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بيان من السياحة بشأن إجراءات الموسم الجديد للعمرة

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الكتاب الدوري رقم (172) لسنة 2025، موجهًا إلى الممثلين القانونيين للشركات الأعضاء في الغرفة، وذلك في إطار الإجراءات التنفيذية الخاصة بموسم العمرة لعام 1447 هـ / 2025 – 2026 م.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

جمال شعبان يعلق على الموت المفاجئ للمطرب أحمد عامر

علَّق الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، وعميد معهد القلب سابقًا، على وفاة المطرب الشاب أحمد عامر، الذي ترك خلفه الكثير من التساؤلات وراء خبر الموت المفاجئ.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا