في 13 يومًا.. "100 يوم صحة" تُقدم أكثر من 19 مليون خدمة طبية مجانية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي الخدمات الطبية المجانية المقدمة ضمن النسخة الثالثة من حملة "100 يوم صحة" بلغ 19 مليونًا و253 ألفًا و750 خدمة، وذلك خلال 13 يومًا فقط منذ انطلاق الحملة يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويأتي تنفيذ الحملة في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بأهمية دعم المبادرات الصحية القومية وتعزيز دورها في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة قدمت يوم الأحد الماضي وحده أكثر من 1.8 مليون خدمة طبية مجانية، بمشاركة 12 قطاعًا صحيًا، ضمن منظومة عمل تكاملية لضمان وصول الخدمات لمستحقيها على أوسع نطاق.

وأشار إلى أن قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة أسهم بتقديم نحو 710 آلاف و266 خدمة، في حين قدم قطاع الرعاية العلاجية حوالي 432 ألفًا و879 خدمة.

كما تم تقديم 97 ألفًا و109 خدمات ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، إلى جانب 50 ألفًا و339 خدمة من خلال قطاع الطب الوقائي.

وأسهمت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بتقديم 47 ألفًا و425 خدمة، فيما قدمت مبادرة "صحتك سعادة" المعنية بالصحة النفسية 4 آلاف و153 خدمة، بينما وفرت مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي 241 ألفًا و792 خدمة طبية للمواطنين.

وتابع "عبد الغفار" أن هيئة الإسعاف المصرية نفذت 6 آلاف و580 خدمة إسعافية، فيما قدمت مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة 110 آلاف و43 خدمة، وتم إجراء 2,740 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى 11 ألفًا و225 خدمة من خلال مستشفيات المؤسسة العلاجية.

وفي مجال التثقيف الصحي، قدمت فرق التواصل المجتمعي التابعة للحملة 86 ألفًا و333 خدمة توعوية، من خلال حملات ميدانية بالمناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية في مختلف المحافظات، لنشر الوعي الصحي وتحفيز المواطنين على الاستفادة من خدمات الحملة.

اقرأ أيضًا:

شديدة الحرارة وشبورة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

بيان عاجل من الكهرباء بشأن انقطاع التيار بالجيزة.. والوزارة: انتهاء التغذيات في هذا الموعد

تعرف على أكواد أعطال عدادات الكهرباء.. وطرق إصلاحها