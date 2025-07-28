بالأسماء.. 13 تحذيرًا من أدوية مغشوشة وغير مطابقة بالأسواق في يوليو

كتب- أحمد جمعة:

حذّرت هيئة الدواء المصرية، من تشغيلات لـ 13 مستحضرًا دوائيًا "مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات" في الأسواق خلال شهر يوليو الجاري، بعضها يحمل أسماء شركات كبرى، وأخرى تم التلاعب في بياناتها أو تداولها دون تصريح رسمي.

أولى هذه التحذيرات كانت بمنشور حمل رقم 36 لسنة 2025 للتحذير من عدة تشغيلات لمستحضر "H.D.S (1048)" من إنتاج شركة "النصر"، وذلك بعد ثبوت عدم مطابقة هذه التشغيلات للمواصفات القياسية المُعتمدة من معامل الهيئة. ومستحضر H.D.S (1048) هو محلول يستخدم في جلسات الغسيل الكلوي.

وأوضحت الهيئة أن التشغيلات المُحذر منها تحمل الأرقام: 251/48/2025 - 252/48/2025 - 253/48/2025 - 205/48/2025 - 205/48/2025.

كما أصدرت الهيئة منشورا حمل رقم 37 لسنة 2025، للتحذير من عدد من تشغيلات مستحضر "SanSoimune Syrup" من إنتاج شركة AUG، بعد ثبوت عدم مطابقة تلك التشغيلات للمواصفات القياسية المُعتمدة بمعامل الهيئة.

وتضمنت التشغيلات المُحذر منها الأرقام التالية: 230942 - 231009 - 230070 - 231011 - 231010 - 230945 - 231012.

يُستخدم مستحضر SanSoimune Syrup كمكمل غذائي للأطفال، يساعد في تقوية المناعة وتحسين الصحة العامة.

عبوات مغشوشة لبخاخ أنف

وحذرت الهيئة في منشور حمل رقم 38 لسنة 2025، من التشغيلة رقم "TX7F" من مستحضر OTRIVIN ADULTS NASAL DROPS Solution 0.1% من إنتاج شركة GSK، الذي يستخدم لعلاج انسداد الأنف وتخفيف أعراض نزلات البرد والحساسية، ويُصرف دون وصفة طبية، ما يجعله من الأدوية واسعة الاستخدام.

وأوضحت الهيئة أن هذا التحذير جاء بناءً على إفادة من الشركة بوجود عبوات غير أصلية ومُقلدة من هذا الصنف.

كما قررت الخيئة في المنشور الدوري رقم (39) لسنة 2025، سحب تشغيلة مغشوشة من المستحضر الدوائي "L-CARNITINE 30ML SYRUP" من الأسواق، وهو من إنتاج "الشركة العربية للأدوية"، وتحمل رقم التشغيلة (480624)، بعد إفادة من الشركة المنتجة بوجود عبوات مقلدة يتم تداولها داخل السوق المحلي.

ويُستخدم "L-Carnitine Syrup" كمكمل غذائي لعلاج نقص الكارنيتين لدى الأطفال والبالغين، حيث يساهم في تحسين عمليات التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة داخل الجسم.

وفي منشورها رقم (40) لسنة 2025، قررت فيه الهيئة سحب عبوات مقلدة من مستحضر "Perfectil original 30 tablets"، من إنتاج شركة "فيتابيوتيكس إيجيبت للصناعات الدوائية"، للتشغيلة رقم (24071086)، وذلك بعد تلقي الهيئة إفادة من الشركة المنتجة يفيد بوجود عبوات غير أصلية من المستحضر يتم تداولها في الأسواق.

وقررت الهيئة في منشورها رقم (41) لسنة 2025، سحب عبوات مقلدة من مستحضر "Nuru Mouth Refresher Spray"، من إنتاج شركة "Italian Cosmetics for Brilliant Pharma"، لتشغيلة (00432)، بعد تلقي الهيئة بلاغًا من الشركة المنتجة بوجود عبوات غير أصلية يتم تداولها في الأسواق.

ويُستخدم مستحضر Nuru Mouth Refresher Spray كمعطر ومنعش للفم، ويُساهم في تحسين رائحة الفم وإعطاء إحساس بالنظافة والانتعاش، ويُستخدم غالبًا بعد تناول الطعام أو التدخين أو في حالات جفاف الفم.

وحذرت هيئة الدواء من تداول عبوات مغشوشة من مستحضر "Comfort Lens Care Solution" للعناية بالعدسات اللاصقة، موضحة في منشور حمل رقم (42) لسنة 2025، أن المستحضر، الذي لا يحمل اسم الشركة المنتجة على العبوة، ويُعرف برقم التشغيله (10235)، تم التحذير منه بناءً على إفادة من الشركة بوجود عبوات مغشوشة من الصنف المذكور.

ويُستخدم Comfort Lens Care Solution كغسول ومحلول لتعقيم العدسات اللاصقة، ويُعد من المستحضرات الأساسية في الحفاظ على نظافة العدسات ومنع تهيّج العين والتهاباتها.

تحذير من دواء "مجهول المصدر" للسرطان

وأصدرت هيئة الدواء المصرية خطاب توعية بشأن مستحضر GLIVEC FCT 400MG، الذي يُستخدم في علاج بعض أنواع السرطان، وذلك لاحتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من هذا الصنف، تحمل رقم التشغيلة (GK9150)؛ لاحتمالية وجود عبوات من الصنف المذكور مجهولة المصدر طبقا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر مع العلم أنه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى تاريخه.

ويُستخدم مستحضر الدواء بشكل أساسي في علاج بعض أنواع السرطان وخاصة أورام المعدة والأمعاء، وفي الأطفال: في الحالات التي تصيب المرضى بعد زراعة نخاع العظم.

وعلى ذات المنوال، حذرت الهيئة من عبوات مغشوشة من دواء "XTANDI 40 mg yumuşak kapsül"، الذي يستخدم لعلاج سرطان البروستاتا المتقدم. وحددت الهيئة رقم التشغيلة "20A5037"، مرجعة ذلك لاحتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر، وذلك طبقًا لما أفادت به الشركة المصنعة، مع الإشارة إلى أنه لم يتم رصد تلك العبوات حتى الآن من قِبَل مفتشي الهيئة.

وفي خطابها الرسمي، حذرت الهيئة من عبوات مجهولة المصدر من حقن "GENOTONORM"، التي تستخدم على المدى الطويل في علاج الأطفال الذين يعانون من فشل النمو بسبب نقص إفراز هرمون النمو الكافي داخل الجسم.

وأرجعت سبب التحذير إلى احتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من الصنف المذكور، وذلك طبقا لإفادة شركة ساندوز المدون اسمها على العبوات بأنها لم تقم بإنتاج هذا المستحضر لأي من مصانع ساندوز عالمياً.

وذكرت الشركة أن المستحضر لا يمت بأي صلة لها وغير موجود أو متداول بالشركة مما يدل على وجود حالة من حالات الغش التجاري، مع العلم أنه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى الآن.

وأصدرت الهيئة خطابا توعوياً بشأن وجود عبوات غير أصلية من مستحضر HYRIMOZ 40MG/0.8ML 2 Prefilled Syringes، خاصة للتشغيلتين NA1118 وNH9724، موضحة أن هذا التحذير يأتي بناءً على بلاغ من الشركة المالكة للعلامة التجارية، بوجود عبوات لم يتم تصنيعها داخل مصانعها المعتمدة.

يُستخدم دواء HYRIMOZ في علاج عدد من الأمراض المناعية المزمنة مثل الروماتويد والتهاب الفقرات التصلبي، ويُصرف تحت إشراف طبي دقيق.

تحذير من كريم ميبو للحروق

كما أصدرت الهيئة منشورًا دورياً حمل رقم (44) لسنة 2025، بالتحذير من عبوات مُقلدة من كريم "MEBO SEA VITAMIN C"، من إنتاج شركة جولد كير فارما.

وقالت الهيئة إن التحذير يأتي طبقًا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور، موجهة بوقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المُقلّد.