كتب- محمد نصار:

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد 27 يوليو 2025، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في أول زيارة رسمية له بعد تولي الدكتورة سلافه جويلي، منصب المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي.

جاءت هذه الزيارة تأكيدًا على ما توليه الدولة من اهتمام استراتيجي بتعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الوطنية المعنية بتمكين الشباب، وفي مقدمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الشباب والرياضة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء جيل قادر على قيادة المستقبل.

وشهد اللقاء جلسة عمل موسعة استعرضت خلالها القيادة التنفيذية للأكاديمية ملامح رؤيتها الاستراتيجية للمرحلة القادمة، والتي ترتكز على تطوير المحتوى التدريبي وتعزيز الابتكار في تصميم البرامج الموجهة لفئة الشباب، بما يتسق مع أولويات الدولة المصرية في الاستثمار في الإنسان وبناء كوادر وطنية قادرة على القيادة والتغيير.

وأكدت الدكتورة سلافه جويلي، أن هذه الزيارة تُجسد بوضوح حرص الدولة على ترسيخ شراكات استراتيجية بين مؤسساتها الوطنية المعنية بتمكين الشباب، مشيرة إلى أن الاستثمار الحقيقي في الشباب يبدأ من تبنّي سياسات تدريبية مرنة، تقوم على فهم عميق لاحتياجات الواقع وتحدياته، ومن هنا تنبع أهمية التعاون المؤسسي القائم على التكامل والتخصص، لصياغة برامج نوعية تُحدث أثرًا ملموسًا وتُعدّ جيلًا قادرًا على البناء والقيادة.

بينما، ثمّن الدكتور أشرف صبحي، الدور المحوري للأكاديمية منذ تأسيسها، مؤكدًا ثقته في أن القيادة الجديدة ستحدث نقلة نوعية في طبيعة الشراكات ومجالات التعاون، لا سيما فيما يخص تأهيل الشباب وتطوير القيادات الوسطى على أسس علمية وتطبيقية متقدمة.

كما ناقش الجانبان، عددًا من البرامج والمبادرات المشتركة التي سيتم إطلاقها في المستقبل القريب وتستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التدريب والتأهيل، مع التركيز على الدمج المؤسسي بين السياسات التدريبية الوطنية واحتياجات قطاع الشباب والنشء.

وتُعد هذه الزيارة بمثابة إعلان انطلاق لمرحلة جديدة من التنسيق الفعّال بين الأكاديمية والوزارة، تعكس التزام الجانبين بتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود في سبيل بناء أجيال مؤهلة تمتلك أدوات المستقبل، وتتمتع بدرجة عالية من الوعي والانتماء والجاهزية للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.

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