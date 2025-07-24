كيفية اختيار الكلية.. خبير تربوي يوجه نصائح لطلاب الثانوية

كتب- أحمد الجندي:

وجه الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة، لمساعدتهم على اتخاذ القرار الأنسب عند تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات، داعياً الطلاب إلى الهدوء والتفكير المتأني في اختيار الكلية، مشددًا على أهمية أن تتماشى اختياراتهم مع قدراتهم وميولهم الشخصية.

وأوضح "شوقي" في تصريحات لمصراوي، أن الانجذاب نحو ما يسمى "كليات القمة" دون النظر إلى ملاءمتها للقدرات العقلية للطالب قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي لا يرتبط باسم الكلية وإنما بمدى توافق التخصص مع إمكانيات الطالب.

ونصح شوقي الطلاب بضرورة التفكير في التخصصات الحديثة المرتبطة بسوق العمل، مثل البرمجة، والذكاء الاصطناعي، والتخصصات الرقمية داخل أي كلية، مشيراً إلى أن هذه المجالات تشهد طلبًا متزايدًا وتفتح أبوابًا واسعة لفرص العمل داخل وخارج مصر.

وأضاف الخبير التربوي أن كثيرًا من الطلاب يقعون في خطأ شائع يتمثل في اختيار الكلية فقط لأن أصدقاءهم سيلتحقون بها، مؤكدًا أن هذه القرارات قد تؤدي إلى ضياع الفرصة التعليمية للطالب إذا لم يكن التخصص مناسبًا له.

شدد شوقي على أهمية أن يتأكد الطالب من أن الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به معترف به من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تجنبًا لأي مفاجآت مستقبلية تتعلق بعدم الاعتراف بالشهادة.

وأكد الدكتور تامر شوقي ضرورة البحث عن المنح الدراسية المجانية التي تقدمها الجامعات الخاصة والأجنبية داخل مصر للطلاب المتفوقين، باعتبارها فرصة حقيقية للحصول على تعليم متميز دون أعباء مادية.

وأشار شوقي إلى أهمية تصفح المواقع الرسمية للكليات والجامعات، حيث تظهر كل عام تخصصات جديدة قد لا تكون معروفة لدى الطلاب، لافتًا إلى أن هذه التخصصات قد تكون أكثر توافقًا مع احتياجات سوق العمل من بعض التخصصات التقليدية.

اقرأ أيضاً:

12 محافظة فقط في قائمة أوائل الثانوية العامة.. و"بني سويف" ممثلة وحيدة للصعيد

5 قرارات محورية من أكاديمية البحث العلمي لتوسيع الدور الإقليمي وتعزيز الابتكار

بكالوريا أم ثانوية عامة؟ بالصور.. بيان مهم لوزارتَي التعليم والتعليم العالي قبل بدء الدراسة