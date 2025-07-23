كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها

إسكان البرلمان: قانون الإيجار القديم ينتظر قرار الرئيس السيسي

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم في مرحلة مراجعة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المتوقع إصداره خلال 30 يومًا.

وزير الزراعة: مصر لم تُقصر في توفير الأسمدة رغم التحديات

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية بذلت قصارى جهدها في توفير وتوزيع الأسمدة، مشيرًا إلى أن حرب إيران وإسرائيل وتوقف إمدادات الغاز للمصانع لمدة شهر كان له تأثير كبير، معقبا : مع ذلك، استؤنفت العمليات وتم توزيع الأسمدة بنجاح

مقرر "المحليات بالحوار الوطني": المجالس المحلية ضرورة قانونية وديمقراطية

أكد الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، على الضرورة القانونية لوجود المجالس المحلية، مشيرًا إلى أن قانون الإدارة المحلية ينص صراحةً على ذلك

متي تكون فواكه الصيف منعشة ومتى تتحول إلى خطر؟.. استشاري تغذية يوضح

حذر الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، من مخاطر الإفراط في تناول المشروبات الغازية خلال فصل الصيف، مؤكداً أنها تسبب الإدمان وتضر بالصحة، داعياً إلى الإقلاع عنها بطريقة صحيحة.