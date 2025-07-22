كتبت -داليا الظنيني :

أكد الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، على الضرورة القانونية لوجود المجالس المحلية، مشيرًا إلى أن قانون الإدارة المحلية ينص صراحةً على ذلك.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، لفت عبد الوهاب إلى التأخير الطويل في تشكيل المجالس المحلية، موضحًا أن الدولة استمرت لمدة 14 عامًا بدونها رغم أهميتها الحيوية.

وشدد مقرر لجنة المحليات على أن وجود المجالس المحلية يمثل المواطن في عملية ديمقراطية فعّالة، مؤكدًا أنها بمثابة مؤسسة لتدريب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على أداء أدوارهم.