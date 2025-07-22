وزير الزراعة: مصر لم تُقصر في توفير الأسمدة رغم التحديات

كتبت -داليا الظنيني :

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية بذلت قصارى جهدها في توفير وتوزيع الأسمدة، مشيرًا إلى أن حرب إيران وإسرائيل وتوقف إمدادات الغاز للمصانع لمدة شهر كان له تأثير كبير، معقبا : مع ذلك، استؤنفت العمليات وتم توزيع الأسمدة بنجاح.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن توريدات المصانع لوزارة الزراعة وصلت إلى 55%.

وأكد أن الموسم الصيفي يشهد استهلاك حوالي 1.2 مليون طن من الأسمدة، مبيناأن الوزارة عملت على توفيرها في الجمعيات الزراعية.



ودعا وزير الزراعة المزارع البسيط إلى تفهم المشاكل التي تواجه الدولة، مشددًا على دور الإعلام في تنظيم حملات توعية للمزارعين.



وفي سياق متصل، أشار علاء فاروق إلى وجود وفرة في محصول البطاطس، مؤكدًا على وجود زراعات ذات إنتاجية أعلى. كما أفاد بنجاح الوزارة في توفير 4 ملايين طن من القمح، بالإضافة إلى تصدير العديد من الحاصلات الزراعية المصرية.