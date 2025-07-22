إسكان البرلمان: قانون الإيجار القديم ينتظر قرار الرئيس السيسي

كتبت -داليا الظنيني :

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم في مرحلة مراجعة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المتوقع إصداره خلال 30 يومًا.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح الفيومي أنه في حال اعترض الرئيس السيسي على القانون وأعاده إلى البرلمان، فسيقوم المجلس بالانعقاد لمناقشة اعتراضاته.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن توجيهات الرئيس السيسي دائمًا ما تركز على ضرورة تطبيق العدل، مؤكدًا أن قانون الإيجار القديم يتضمن مواد تراعي مصالح المستأجرين محدودي الدخل.