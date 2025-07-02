ارتفاع الرطوبة ورياح وشبورة.. توقعات حالة الطقس غدًا الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 3 يوليو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدًا الخميس

وقالت "الهيئة"، بحسب بيانها، إنه يسود غدًا الخميس طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2-3) درجة.

وأوضحت أن طقس غدًا الخميس يشهد شبورة مائية من (4:8 صباحا) على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانًا

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس غدًا تشهد نشاطًا للرياح على بعض شواطئ ( السلوم - مطروح - العلمين - الأسكندرية )، مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من (2:3) متر كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة

متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال الفترة كالآتي:

منطقة القاهرة والوجه البحري تتراوح نسبة الرطوبة العظمى بين 80 و85%، بينما تكون الصغرى بين 35 و40%.

السواحل الشمالية، فتتراوح نسبة الرطوبة العظمى بين 90 و97%، والصغرى بين 50 و55%.

شمال الصعيد، من المتوقع أن تتراوح نسبة الرطوبة العظمى بين 55 و60%، فيما تكون الصغرى بين 20 و25%.

جنوب الصعيد، تتراوح نسبة الرطوبة العظمى بين 20 و30%، ونسبة الرطوبة الصغرى بين 10 و15%.

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