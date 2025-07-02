وزير الكهرباء يبحث مع "روسآتوم" تطورات مشروع الضبعة النووي

كتب - محمد صلاح:

قال بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة، إنه في إطار المتابعة المستمرة لمشروع المحطة النووية بالضبعة، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا بمدينة العلمين مع أندري بيتروف، النائب الأول لمدير عام مؤسسة "روسآتوم" الروسية، ورئيس شركة "آتوم ستروي إكسبورت" المنفذة للمشروع، بحضور الدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية، وعدد من ممثلي الجانبين المصري والروسي.

تناول الاجتماع استعراض مستجدات تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المقررة، ومراجعة خطة العمل بجميع مراحلها، خاصة التجهيزات المتعلقة باستقبال المحولات العملاقة والمهمات الكهربائية الخاصة بربط الطاقة المنتجة من المحطة على الشبكة الكهربائية الموحدة.

كما ناقش اللقاء ما تم تحقيقه من تقدم في تصنيع التوربينات والمعدات الكهربائية، على خلفية زيارة الوزير الأخيرة إلى فرنسا، حيث تم الانتهاء من الاختبارات الفنية للمولد التوربيني للوحدة الأولى، المقرر وصوله إلى موقع الضبعة قبل نهاية العام.

وشهد الاجتماع بحث سبل تعزيز البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر المصرية، والتوسع في التعاون الفني واللوجستي، بما يضمن التشغيل الآمن والفعال للمحطة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مع تأكيد الجانبين على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية وتسريع وتيرة العمل في ضوء الدعم الكامل من القيادة السياسية للمشروع.

وأكد وزير الكهرباء أن مشروع الضبعة النووي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجية مصر للطاقة، القائمة على تنويع مصادر الكهرباء والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة. وأوضح أن المشروع يعكس عمق العلاقات المصرية الروسية، ويأتي ضمن إطار البرنامج النووي السلمي لتوليد الكهرباء، بما يعزز أمن الطاقة، ويحقق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأضاف عصمت أن اللقاءات المباشرة تسهم في تذليل التحديات الفنية والإدارية، وضمان التنسيق الكامل بين فرق العمل المشتركة، مؤكدًا اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية كأحد الحلول المستقبلية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتطرّق الاجتماع إلى معدلات الإنجاز في المشروع، وتطابقها مع الخطط التنفيذية المعتمدة، مع التنويه إلى الزيارة المرتقبة للمدير العام لشركة "روسآتوم"، أليكسي ليخاتشوف، إلى موقع الضبعة الأسبوع المقبل لمتابعة الموقف التنفيذي على الأرض.