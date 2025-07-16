"موسم الجلطات".. جمال شعبان يحذر من موجات الحر القاتلة

كتبت – داليا الظنيني:

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال موجات الحر التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق هذه الأيام يُنذر بزيادة في حالات الجلطات القلبية والدماغية.

وأوضح "شعبان"، خلال حلقة جديدة من برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن هيئة الأرصاد الجوية كانت قد نبهت إلى الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة، والتي من المتوقع استمرارها خلال الأيام المقبلة، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة من قبل المواطنين.

وأضاف أن التعرض المباشر للشمس والعرق الشديد من أبرز العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بالجلطات في مثل هذا الطقس، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تُعرف طبيًا بـ"موسم الجلطات" نتيجة التقلبات الجوية والارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

ودعا الدكتور جمال شعبان إلى إعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية خلال الصيف، مطالبًا الجهات الحكومية بتبكير فترات الدوام لتبدأ من السادسة صباحًا، وتأجيل العمل المسائي لما بعد غياب أشعة الشمس، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وشدد على أهمية شرب كميات كبيرة من الماء، وتجنب الخروج في أوقات الذروة، خصوصًا لكبار السن ومرضى القلب، وضرورة التوجه فورًا للطبيب عند الشعور بأي أعراض غير طبيعية.