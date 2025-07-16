كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي.

متحدث الأوقاف: خطباء المكافأة لا يخضعون للحد الأدنى للأجور

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الحد الأدنى للأجور لا يُطبق على خطباء المكافأة، لأنهم ليسوا متعاقدين مع الوزارة بشكل رسمي أو دائم، بل يحصلون على مكافأة نظير خطبة الجمعة فقط، دون ارتباط قانوني يساويهم بمن تشملهم قواعد قانون الخدمة المدنية

متحدث التموين يكشف تفاصيل أول علامة تجارية موحدة لمنافذ البيع "كاري أون"

أعلن أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إطلاق أول علامة تجارية موحدة للمنافذ التموينية ومنافذ البيع الحر تحت اسم "كاري أون"، وذلك ضمن مشروع تطوير وتحديث منظومة بيع السلع الأساسية.

هل يرتفع سعر تذكرة حديقتي الحيوان والأورمان؟.. وزير الزراعة يوضح

فى علاء فاروق، وزير الزراعة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تحديد أسعار تذاكر حديقتي الحيوان والأورمان بنحو 400 أو 200 جنيه

شراقي: تصريحات ترامب عن سد النهضة تعكس دعمًا للموقف المصري

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن قضية سد النهضة تعكس رغبته في الظهور كـ"رجل سلام" يسعى لحل القضايا الشائكة.

وزير العمل يكشف عن جهود فتح أسواق عمل جديدة للمصريين بالخارج

قال محمد جبران، وزير العمل، إن أولويته القصوى منذ توليه منصبه هي فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية في الخارج