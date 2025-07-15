شراقي: تصريحات ترامب عن سد النهضة تعكس دعمًا للموقف المصري

كتبت -داليا الظنيني :

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن قضية سد النهضة تعكس رغبته في الظهور كـ"رجل سلام" يسعى لحل القضايا الشائكة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن ترامب تطرق إلى أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، وهو ما يُعد مؤشرًا على دعمه للموقف المصري المتعلق بسد النهضة، مضيفا أن ترامب شدد على ضرورة إيجاد حلول لهذه القضية.

ولفت شراقي إلى أن الجانب الإثيوبي أكد في السابق أن مصر ستحصل على حصتها كاملة من مياه نهر النيل.

ومع ذلك، حذر أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية من أن بناء أي سدود إضافية على مجرى النيل وتخزين المياه فيها سيؤثر سلبًا على حصة مصر المائية.