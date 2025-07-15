وزير العمل يكشف عن جهود فتح أسواق عمل جديدة للمصريين بالخارج

كتبت -داليا الظنيني:

قال محمد جبران، وزير العمل، إن أولويته القصوى منذ توليه منصبه هي فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية في الخارج.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أوضح أن وزارة العمل تعمل حاليًا على فتح سوق للعمالة المصرية في صربيا، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى وجود طلب متزايد وملح على العمالة المصرية هناك، لافتا إلى أن الصورة باتت واضحة بأن السوق الصربية بحاجة ماسة للعمال المصريين.

وذكر أن هناك توجهًا لزيارة ألمانيا الشهر المقبل، برفقة مقرر ولاية بافاريا، ضمن خطة موسعة لتقديم الكوادر المصرية للسوق الألمانية، كما يجري التحضير لاجتماع مهم في سبتمبر المقبل مع الجانب الإيطالي لبحث فرص فتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية في إيطاليا.

وأشار إلى أن قطاع البناء والتشييد يُعد من أكثر القطاعات التي يعمل بها المصريون حاليًا، وهناك طلب عالمي متزايد على هذا النوع من العمالة، مؤكدا أن العالم يعاني اليوم من نقص حاد في العمالة الماهرة، في وقت تملك فيه مصر كفاءات قادرة على سد هذا النقص والمشاركة بفاعلية في أسواق العمل الدولية.

وأعرب وزير العمل عن فخره بالعمال المصريين، واصفًا إياهم بـ"سفراء لمصر" نظرًا لكفاءتهم العالية التي اكتسبوها من المشروعات القومية الكبرى في البلاد.

وفي سياق متصل، أشار جبران إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري في دولتي البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية. هذه الفرص ستكون في مجالات التشييد والبناء، الميكانيكا، والهندسة، بالتعاون مع عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات بتلك الدول.

وأوضح أن الوزارة تحرص دائمًا على التواصل مع العمالة المصرية بالخارج وتطمئن عليهم، قائلا : "مش بنسيبهم لحد ما يروح ويرجع لوطنه على حسب مدة التعاقد."