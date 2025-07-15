هل يرتفع سعر تذكرة حديقتي الحيوان والأورمان؟.. وزير الزراعة يوضح

كتبت -داليا الظنيني:

نفى علاء فاروق، وزير الزراعة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تحديد أسعار تذاكر حديقتي الحيوان والأورمان بنحو 400 أو 200 جنيه.

وأكد فاروق أن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء يوليان اهتمامًا خاصًا بالمواطن البسيط، وأن سعر التذكرة لم تتم مناقشته بعد، مبينا أن الحديقتين ستكونان "مفخرة لكل المصريين".

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن ملف الأمن الغذائي يتصدر أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على تنفيذ مشروعات كبرى لتعزيز هذا الأمن.

ولفت إلى تحقيق مصر إنجازًا تاريخيًا هذا العام لأول مرة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول السكر، مبينا أن الفضل يعود في جزء كبير من هذا الإنجاز إلى مشروع "مستقبل مصر" الذي يركز على زراعة بنجر السكر.

وأضاف أن أكثر من 750 ألف فدان من البنجر تمت زراعتها هذا العام، مما يضمن تحقيق الأمن الغذائي الكامل من السكر مع التنسيق لضمان عدم تضرر المزارعين.