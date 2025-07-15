كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا رسميًا مع شركة MSD العالمية، بحضور الدكتور حازم عبد السميع، المدير التنفيذي لشركة MSD مصر، والدكتورة ياسمين ماهر، مدير الشؤون التنظيمية ومدير المكتب العلمي بالشركة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوطيد التعاون مع كبرى شركات الأدوية العالمية، وتعزيز منظومة الدواء في مصر.

تناول اللقاء استعراض أداء شركة MSD في السوق المصري خلال عام 2024، إلى جانب مناقشة آليات تسهيل طرح المستحضرات الجديدة، ودراسة فرص توطين إنتاج بعض الأدوية الحيوية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم الأمن الدوائي الوطني.

كما بحث الجانبان أهمية تطبيق سياسات تنظيمية مرنة تراعي متطلبات الابتكار واحتياجات المرضى، خصوصًا فيما يتعلق بالمستحضرات الدوائية عالية التقنية.

الغمراوي: شراكة استراتيجية لتعزيز التنافسية والاستدامة

أكد الدكتور علي الغمراوي، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة، وفي مقدمتها شركة MSD، بما يدعم تطوير القطاع الدوائي المحلي وزيادة قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن الهيئة تتبنى استراتيجية متكاملة لتوطين إنتاج المستحضرات الحيوية والتكنولوجيات المتقدمة، مع ضمان توافر الأدوية المبتكرة دون المساس بجودة وفعالية المنتجات، مشددًا على أهمية نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات التي تواجه السوق المصري، وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.

إشادة من شركة MSD بالبيئة التنظيمية في مصر

من جانبها، أشادت شركة MSD بالدور المحوري لهيئة الدواء المصرية في تهيئة بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار، وحرصها على تسريع إجراءات تسجيل وتداول المستحضرات المبتكرة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

شارك في الاجتماع من جانب الهيئة: الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتور حسام عبد الله، معاون رئيس الهيئة لشؤون دعم ومتابعة الأسواق ومدير عام الإدارة العامة لدعم الأسواق واستمرارية العمل.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات استراتيجية تعقدها هيئة الدواء المصرية مع كبرى شركات الأدوية العالمية، بهدف تحديث آليات تسجيل وتداول المستحضرات، وتحفيز الاستثمار في مجالات التصنيع والبحث العلمي، بما يسهم في تحقيق استدامة توافر المستحضرات الحيوية والدوائية الأساسية، ورفع كفاءة الخدمات الصحية للمواطنين.

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