كتب- عمرو صالح:



قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاجتماع التشاوري الثالث لـ" القائمة الوطنية من أجل مصر" والذى عقد بمقر الجبهة الوطنية مساء اليوم الأحد، يعكس حرص القائمة على تعظيم جهودها التنسيقية وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات المقبلة وتحقيق أهدافها الانتخابية.

وأضاف "غنيم"،: "تكتسب هذه اللقاءات التشاورية أهمية قصوى لعدة أسباب، أبرزها توحيد الرؤى والأهداف، حيث تتيح هذه الاجتماعات الفرصة لمختلف الأحزاب والقوى المنضمة تحت لواء القائمة الوطنية لتبادل وجهات النظر وتوحيد الرؤى بشأن القضايا الوطنية والتحديات الراهنة.

واستكمل: "هذا التوافق الفكري يمثل حجر الزاوية لأي عمل سياسي ناجح، إضافة لتنسيق الجهود والخطط، حيث يعد التنسيق الفعال بين مكونات القائمة أمرًا حيويًا لضمان الاستخدام الأمثل للموارد والجهود، فمن خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات ووضع خطط عمل مشتركة، تستطيع القائمة الوطنية تعظيم تأثيرها على الأرض والوصول إلى أكبر شريحة من الناخبين.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن العملية الانتخابية تتطلب استراتيجية واضحة ومحكمة، ومن خلال هذه الاجتماعات، زيمكن للقائمة تحليل المشهد السياسي، وتحديد نقاط القوة والضعف، ووضع خطط للتوعية والتعبئة الانتخابية، واختيار المرشحين الأكفاء الذين يمثلون طموحات الشعب، وتساهم اللقاءات الدورية في بناء جسور الثقة بين مكونات القائمة، وتعزيز روح التكاتف والتعاون.

وأكد غنيم، أن هذا الانسجام الداخلي ينعكس إيجابًا على الأداء العام للقائمة الوطنية ويزيد من قدرتها على جذب التأييد الشعبي.