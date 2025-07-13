كتب- محمد أبو بكر:

هقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية والقيادات التنفيذية بالمحافظة ووزارة الإسكان.

مناقشة الدراسات الفنية وتسريع التنفيذ

استعرض اللقاء آخر التطورات المتعلقة بالدراسات الفنية والتمويلية للمشروعات الجارية والمزمع تنفيذها، مع التركيز على ضرورة وضع حلول عاجلة لتسريع وتيرة التنفيذ.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الفوري مع الجهات المعنية للحصول على الموافقات المطلوبة، تمهيدًا لبدء الأعمال الفعلية.

محطة مياه جديدة بأبو رواش لحل أزمة الانقطاعات

أكد المهندس عادل النجار أهمية الإسراع في تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة مياه رئيسية بمنطقة أبو رواش، بطاقة إجمالية تبلغ 250 ألف م³ يوميًا، على أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى منها بطاقة 150 ألف م³، وذلك في إطار جهود المحافظة لمعالجة مشكلة ضعف الضغوطات والانقطاعات المتكررة بعدد من المناطق.

مشروع صرف صناعي يخدم المنطقة الصناعية بأبو رواش

وجه المحافظ بدراسة سبل مشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطة صرف صحي وصناعي معالجة تخدم المنطقة الصناعية بأبو رواش، بطاقة 20 ألف م³ كمرحلة أولى، بما يتماشى مع احتياجات المصانع ويُحسّن جودة المياه ويعزز مناخ الاستثمار الصناعي بالمنطقة.

تكليفات عاجلة لحصر المصانع وسحب عينات من الصرف الصناعي

خلال الاجتماع، كلف المحافظ رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسحب عينات من الصرف الصناعي وتحليلها، إضافة إلى حصر عدد المصانع المنتجة الفعلية لتحديد نوعية المخلفات الصناعية بدقة.

دراسة للاستفادة من المياه المعالجة لأغراض الري

كما وجّه المحافظ بدراسة تكلفة المعالجة المبدئية لكل متر مكعب وفقًا لنشاط المصنع، وبحث إمكانية إعادة استخدام المياه المعالجة في ري المنطقة الاستثمارية بأبو رواش، بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

إعداد تصميمات شبكات الصرف وتغيير خط الأسبستوس

كلف المحافظ الاستشاريين بسرعة إعداد المقايسات والتصميمات اللازمة لمحطات الرفع والطرد وخطوط الانحدار، إلى جانب محطة الآبار الجديدة، وبدء المرحلة الأولى من استبدال خط الأسبستوس المتقادم.

تنسيق مشترك بين الجهات لضمان كفاءة التنفيذ

ثمّن محافظ الجيزة مستوى التنسيق الفعّال بين المحافظة ووزارتي الإسكان والمالية، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر يدعم تنفيذ المشروعات بكفاءة ويسهم في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي بأحياء ومدن المحافظة.

تطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار والنمو الصناعي

أكد المحافظ أن المحافظة تضع دعم المناطق الصناعية على رأس أولوياتها، وتسعى لتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين، مشددًا على أن تطوير خدمات المرافق يُعد ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة ومتابعة دورية للمشروعات

وفي ختام الاجتماع، تقرر تشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن المحافظة ووزارة المالية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتولي مهام تنسيق الإجراءات الفنية وتجهيز مستندات الطرح للقطاع الخاص، مع عقد لقاءات دورية لمتابعة التقدم في تنفيذ المشروعات.

حضور واسع للقيادات التنفيذية والفنية

شارك في الاجتماع هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، والأستاذ محمد مرعي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد محمد جابر المستشار القانوني، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه، والدكتور عاطر حنورة من وزارة المالية، وعدد من قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والاستشاريين التنفيذيين.