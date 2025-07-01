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الأرصاد تُحذر: الأمطار تصل القاهرة والجيزة بعد قليل

08:32 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

أرشيفية

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كتب - محمد شاكر:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عاجلًا حول الحالة الجوية اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

وجاء نص البيان كالتالي: في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس، فإن آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية يشير إلى استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية، قد تغزر أحيانًا، على مناطق من (الدقهلية - الشرقية - شرق القاهرة - بدر - العاصمة الإدارية - مدن القناة - شمال سيناء) على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ولفتت الهيئة إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من (جنوب القاهرة - الجيزة).

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