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الشرقاوي قارئا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة غدا

03:05 م الخميس 26 يونيو 2025

مسجد السيدة نفيسة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غدا هو "بداية جديدة وأمل مشرق"، وهو موضوع الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية التابع للوزارة، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع المشيخة.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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مسجد السيدة نفيسة شعائر صلاة الجمعة التليفزيون والإذاعة المصرية
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