كتب - محمد صلاح:

أجرى المهندس بهجت عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل في تنفيذ ثلاثة موزعات كهربائية جديدة، بهدف ضمان استقرار التغذية الكهربائية بعد إجراء التعديلات المطلوبة لمشروع (South Med)، بما يلبي احتياجات المستثمرين في تلك المناطق.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بسرعة الانتهاء من مشروعات التغذية الكهربائية بالساحل الشمالي.

وشملت جولة رئيس الشركة متابعة الأعمال الجارية الخاصة بتعديلات التغذية الكهربائية المتداخلة مع مشروع (South Med)، الواقع في نطاق مدينة الضبعة، وتحديدًا بين الكيلو 165 والكيلو 170 بطريق الإسكندرية - مطروح، على مساحة تُقدَّر بنحو 5535 فدانًا.

تجدر الإشارة إلى أن شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء تنفذ حاليًا ثلاثة موزعات جديدة بجهد 22 ك.ف، بهدف تأمين التغذية الكهربائية للقرى السياحية بمنطقة الضبعة، بالإضافة إلى توفير التغذية لمشروع (South Med).