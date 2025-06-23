كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمتابعة حالة المنظومة المائية بمحافظتَي بني سويف والمنيا، وحالة تشغيل وصيانة محطات الرفع بنطاق المحافظتَين، وموقف توفير احتياجات مياه الري والشرب خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية .

ووجه سويلم باستمرار أعمال الصيانة الجارية لمحطات الرفع بنطاق المحافظتَين، ومتابعة تشغيل المحطات على مدار الساعة؛ لضمان توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لاستخدامات الري والشرب وضمان الحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف الزراعية .

وأكد الوزير التزام إدارات الري بمراعاة مناسيب المياه خلال فترة أقل الاحتياجات المائية عند إصدار تراخيص مآخذ مياه الشرب والري، مع تركيب عدادات لقياس كميات المياه المسحوبة، وربط مقاييس مناسيب المياه أمام المآخذ بشبكة التلليمتري بالوزارة، مع متابعة أعمال النظافة الدورية لشبك الأعشاب والصاولات أمام المآخذ بمعرفة الجهة المرخص لها .

ووجه سويلم بمتابعة التزام الإدارات العامة لري بني سويف وشرق المنيا وغرب المنيا بالحصص المائية المقررة لها، والالتزام بتطبيق المناوبات وتنفيذ الدرجات المقررة خلف القناطر الفاصلة، ومواصلة تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وصيانة وتجديد بوابات أفمام الترع والحجوزات وتأهيل محطات الرفع؛ بما يضمن توفير الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية إضافية لاستخدامات الشرب أو الري حال طلبها باستخدام نفس الحصة المائية دون زيادة .

ووجه الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحليات، وقيام قطاع تطوير الري بتحرير محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تقوم بالري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التشجيع على استخدام أساليب الري الحديث؛ لترشيد استهلاك المياه والتنسيق بين المزارعين وإدارات الري نحو الالتزام بمواعيد الري خلال فترة المناوبات المقررة للترع .