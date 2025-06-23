كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور عمرو سيف، المدير الإقليمي لشركة فايزر في مصر ودول المشرق العربي والعراق، أن التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران لم يؤثر على توافر أدوية فايزر في السوق المصرية، مشددًا على أن الشركة تضع على رأس أولوياتها ضمان وصول العلاج للمرضى في كل الدول، بصرف النظر عن طبيعة الأوضاع الجيوسياسية.

وأوضح سيف، في تصريحات لمصراوي، أن فايزر تتابع بدقة تطورات الوضع في المنطقة، وأن استراتيجيتها في مثل هذه الظروف تركز على محورين أساسيين: استمرارية توافر الأدوية، وسلامة موظفي الشركة في المناطق المتأثرة، وهي ذات السياسة التي اعتمدتها الشركة خلال أزمات سابقة شهدت اضطرابات مماثلة.

وأشار إلى وجود بعض التحديات في سلاسل الإمداد والتوريد بعدد من دول الشرق الأدنى، خاصة تلك التي تأثرت بإغلاق المجال الجوي، وبالتحديد كان في الأردن ولبنان والعراق، مؤكدًا أن النقل الجوي يمثل مسارًا مهمًا لتوريد الأدوية في تلك المناطق، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر مقارنة بدول أخرى.

وفيما يتعلق بالسوق المصرية، نفى سيف وجود أية مشكلات حالية، مؤكدًا أن 90% من أدوية فايزر المتوفرة في مصر مصنّعة محليًا، وهو ما يمنح السوق المصرية قدرًا كبيرًا من الاستقرار والمرونة في مواجهة أي اضطرابات إقليمية.

وكشف أن فايزر لديها خطط طموحة للتوسع في الإنتاج المحلي داخل مصر، ويتم حاليًا مناقشة هذه الخطط مع هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، في إطار توجه الدولة نحو دعم التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الإنتاج الوطني للدواء.