كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 70 لسنة 2025، بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260)، واللذين يتضمنان تعديل اتفاق إنشاء البنك بما يسمح بتوسيع نطاق عملياته ليشمل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، إلى جانب إزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية للبنك.

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2025.

ويأتي هذا القرار في إطار دعم مصر للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى المزيد من الدعم الاستثماري والتمويلي لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

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