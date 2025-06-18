كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

وزير المالية: الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين وزيادة دعم الصادرات والأجور

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة تعكس توجهًا واضحًا نحو خفض الدين العام وزيادة الدعم لقطاعات حيوية مثل الصادرات، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ورفع مستوى الأجور

وزير المالية: تراجع عبء الدين دون ضرائب جديدة يؤكد تحسن الأداء المالي

كد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تشهد تراجعًا في عبء الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الإيرادات، وذلك دون فرض أي أعباء ضريبية جديد

الإيجار القديم.. المستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل تأمين السكن للمتضررين

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، فلسفة التعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإيجار القديم

وزيرة التخطيط: خطة التنمية مرنة وتستهدف نموًا بنسبة 4.5%

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يأتي في ظل ظروف إقليمية غير مستقرة تلقي بظلالها على دول المنطقة كافة.

أحمد موسى: الغرب يسعى لإسقاط النظام الإيراني.. والضغط يتزايد على طهران

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الغرب، بقيادة الولايات المتحدة وإسرائيل، يسعى بنشاط لإسقاط النظام الإيراني الحالي، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات واضحة تدعم هذا الطرح