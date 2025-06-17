كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة تعكس توجهًا واضحًا نحو خفض الدين العام وزيادة الدعم لقطاعات حيوية مثل الصادرات، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ورفع مستوى الأجور.

وصرح كجوك، خلال لقائه مع قناة "إكسترا نيوز"، بأن الموازنة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى نحو 82% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع: تسعى الحكومة لخفض الدين الخارجي بمعدل ثابت يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، وتعزيز الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية.

وكشف الوزير عن مضاعفة مخصصات دعم الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بـ23 مليار جنيه في العام السابق، في خطوة لتشجيع النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية، بالإضافة إلى ذلك، وخصصت الموازنة 30 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية، و8 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة، و3 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

وأشار كجوك إلى أن الموازنة تتضمن زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه. كما تخصص الموازنة مبالغ لتعيين 3000 معلم، مع زيادات في الأجور تتراوح بين 10% إلى 15% بالإضافة إلى مبالغ مقطوعة.

وأكمل: لم تقتصر الزيادات على ما سبق، بل شملت الموازنة أيضًا زيادات ملحوظة في مخصصات السلع التموينية، والعلاج على نفقة الدولة، وشراء الأدوية، ومصروفات الصيانة، بما يعكس حرص الحكومة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.