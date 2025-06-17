وزير المالية: تراجع عبء الدين دون ضرائب جديدة يؤكد تحسن الأداء المالي

كتبت - داليا الظنيني:

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تشهد تراجعًا في عبء الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الإيرادات، وذلك دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة.

وفي لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أوضح كجوك أن بند "خدمة الدين" في الموازنة يتضمن الفوائد والأقساط، مشيرًا إلى أن الأقساط لا تُحتسب ضمن العجز المالي. وأرجع ارتفاع تكلفة الفوائد حاليًا إلى الارتفاع العالمي لأسعار الفائدة، على الرغم من انخفاض حجم الدين كنسبة من الناتج المحلي.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة بدأت منذ عامين في عرض الموازنة بمفهوم "الحكومة العامة" ليشمل كافة الكيانات الحكومية، وليس فقط الحكومة المركزية، مما يقدم صورة أكثر شمولًا للوضع المالي. ووفقًا لهذا المفهوم، تراجعت نسبة الفوائد إلى إجمالي المصروفات من 50% إلى حوالي 28%.

وفيما يتعلق بالإيرادات، أكد الوزير أن الموازنة الجديدة بُنيت على بيانات فعلية ومحدثة.

وكشف عن تحقيق نمو في الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال العام الجاري دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة في الأعباء الضريبية، مبينًا أن هذا الإنجاز يرجع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وتوقع كجوك استمرار هذا النمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 28% العام المقبل، مع استمرار نفس النهج القائم على التبسيط والتسهيل، معربًا عن ثقته في تجاوب المجتمع مع هذا التوجه.

واختتم كجوك حديثه بالتعبير عن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي، مؤكدًا التزام الحكومة بتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم النمو الاقتصادي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.