أحمد موسى: الغرب يسعى لإسقاط النظام الإيراني.. والضغط يتزايد على طهران

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الغرب، بقيادة الولايات المتحدة وإسرائيل، يسعى بنشاط لإسقاط النظام الإيراني الحالي، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات واضحة تدعم هذا الطرح.

وأوضح موسى في برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وضع إيران تحت ضغط كبير، على الرغم من استمرار طهران في توجيه ضربات قوية لإسرائيل.

وتساءل موسى عن مستقبل هذه الهجمات، متوقعًا أنها لن تستمر طويلًا.

وأشار موسى إلى تصريحات ترامب حول عدم نيته اغتيال المرشد الأعلى الإيراني في الوقت الحالي، مما يعني ضمنيًا أن هذا الاحتمال قد يصبح واقعًا في المستقبل القريب.

وأكد أن الهدف الأساسي للأمريكيين والإسرائيليين هو إثارة الفوضى داخل إيران، وأنهم لن يترددوا في اغتيال المرشد إذا كان ذلك سيؤدي إلى انهيار النظام، مستغلين التنوع الطائفي داخل المجتمع الإيراني.

وتابع: بدأت إسرائيل في استهداف مناطق حيوية في إيران بهدف زيادة الضغط على الشعب الإيراني.

وانتقد موسى بشدة إنفاق إيران لمليارات الدولارات على برنامجها النووي دون تحقيق أي فائدة ملموسة، معتبرًا أن هذه الأموال "ذهبت هباءً".

واختتم موسى حديثه بالإشارة إلى قصف إسرائيل لأكبر حقل غاز في إيران، والذي يُعد من الأكبر عالميًا.

وأكد أن إيران ركزت جهودها فقط على تطوير قدراتها الصاروخية، بينما أهملت تحديث بقية أسلحة الجيش.