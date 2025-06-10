أول تعليق من نقيب المأذونين على فيديو زواج شاب مصاب بمتلازمة داون

كتب- محمد سامي:

علق إسلام عامر، نقيب المأذونين، على الجدل الخاص بانتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لزواج شاب مصاب بمتلازمة داون من فتاة قائلًا: الزواج مباح شرعًا، وصحيح من الناحية القانونية، وطبقًا للمذاهب الأربعة يجوز.

وأضاف "عامر"، في تصريح خاص إلى مصراوي، أن توقيع الفتاة ووليها على عقد الزواج، دليل على موافقتها على الزواج، مشيرًا إلى أن زواج ذوي الاحتياجات الخاصة، جائز ومباح شرعًا، بضوابط معينة، خاصة إذا كان له ولي يتولى شؤونه، ويقوم الولي بتزويجه في حالة وجود حاجة أو ميل للزوج، وذلك لتحقيق العفة.

وقال "عامر": العديد من المصابين بمتلازمة داون لديهم القدرة على الزواج، خاصة وأن هناك شهادات صحية يشترط الحصول عليها لعقد الزواج، تكشف الحالة العقلية والصحية للراغبين في الزواج.

وذكر أنه إذا ثبت إجبار الفتاة على الزواج، من حقها فسخ العقد، أو تطليقها للضرر، ومن ناحية أخرى بعض الفتيات توافق على الزواج من شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتلبية احتياجاته.

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