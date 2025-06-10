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بيان جديد من النقل بشأن تعدي السيارات على مسار الأتوبيس الترددي BRT

02:22 م الثلاثاء 10 يونيو 2025
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    تعدي السيارات على مسار الأتوبيس الترددي BRT (5)
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    تعدي السيارات على مسار الأتوبيس الترددي BRT (7)
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    تعدي السيارات على مسار الأتوبيس الترددي BRT (8)
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    تعدي السيارات على مسار الأتوبيس الترددي BRT (2)
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    تعدي السيارات على مسار الأتوبيس الترددي BRT (6)
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كتب- محمد نصار:

ناشدت وزارة النقل، المواطنين ضرورة عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي والمتواجدة بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق الدائري والالتزام بالسير في الحارات الاخرى للطريق.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن ذلك بهدف الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى دعم الانضباط المروري على الطريق الدائري.

وأشارت الوزارة، إلى التعاون مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة للمركبات التي تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.

كما أكدت الوزارة، ثقتها الكبيرة في الوعي الكبير للمواطنين من مستخدمي الطريق الدائري بالالتزام بتعليمات السلامة والأمان، وعدم استخدام الحارة المخصصة للأتوبيس التردي بما يساهم في المحافظة على الأرواح والمركبات.

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الأتوبيس الترددي BRT تعدي على مسار الأتوبيس الترددي وزارة النقل
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