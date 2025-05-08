بيان مهم من الجيزة بشأن استعدادات امتحانات نهاية العام 2025

كتب- محمد أبو بكر:

شدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى تزامنًا مع اقتراب امتحانات نهاية العام الدراسي، مؤكدًا على أهمية تكثيف حملات المتابعة بمحيط لجان الامتحانات لرفع الإشغالات والتعديات، ومنع مصادر الضوضاء، وتعزيز مستوى النظافة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وتابع المحافظ، خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، الاستعدادات الخاصة بإجراء الامتحانات، ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بمتابعة جاهزية المدارس بشكل دوري، مع التأكيد على توافر وسائل التهوية ومياه الشرب داخل اللجان، وتطبيق اللوائح المنظمة لعملية الامتحانات بما يضمن راحة الطلاب وسير الامتحانات في مناخ آمن ومنضبط.

كما اطلع المحافظ على تقرير مدير مديرية الشئون الصحية، والذي استعرض جهود تجهيز اللجان من الناحية الطبية، حيث تم دعمها بأطباء وأطقم إسعافات أولية للتعامل مع أي حالات طارئة قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.

وفي سياق متصل، وجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بالاستعداد المبكر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وكلف مدير مديرية الطب البيطري بإعداد خطة رقابية شاملة لمتابعة الأسواق والشوادر، والتأكد من سلامة الأضاحي المعروضة والتصدي لأي مخالفات تهدد الصحة العامة.

وأكد المحافظ على أهمية جاهزية المجازر الحكومية لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تكثيف الرقابة على الشوادر المخالفة، ومنع الذبح في الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات بيئية أو تنظيمية.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على التعامل الحازم مع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو التعلية بدون تراخيص، مشيرًا إلى ضرورة استمرار حملات التفتيش والمتابعة، حتى خلال إجازة العيد، لرصد أي مخالفات بنائية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.

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