حدث في 8 ساعات| تحركات حكومية بشأن البنزين المغشوش وآلية جديدة لإعلان نتائج مسابقة المعلمين

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة تتابع عن كثب ما يثار حول مشروع قانون الإيجار القديم الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

أول تعليق من رئيس الوزراء على شكاوى وجود بنزين مغشوش بالأسواق

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على الشكاوى التي صدرت خلال الفترة الماضية، على وجود بنزين مغشوش ببعض محطات البترول.

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شديد التعقيد ولسنا مع طرف ضد آخر.. ماذا قال مدبولي عن "الإيجار القديم"؟

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع عن كثب ما يثار حول مشروع قانون الإيجار القديم الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب.

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"أزعجني".. الرئيس السيسي: ما تردد بشأن دير سانت كاترين غير صحيح

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ملتزمة بحماية دير سانت كاترين.

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بدء التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان أول يوليو المقبل

أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، عن الموافقة على بدء التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك ضمن جهود الدولة لمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين.

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أول رد رسمي للملاك على مقترح دفع نسبة كـ"مقدم" حجز وحدة سكنية للمستأجر

أعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، عن رفض الملاك المقترح البرلماني الذي تضمن دفع المالك للحكومة نسبة من قيمة الوحدة السوقية (من 5% لـ25%) كـ"مقدم" حتى يستطيع حجز وحدة سكنية للمستأجر من الدولة، وفي المقابل يتم إعفاء المالك من الضرائب العقارية لمدة 3 سنين؛ حيث إن هذه النسبة سيتم تحديدها حسب المناطق، بناءً على إحصائية تقدم للبرلمان.

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بينها الإعلام.. وزير التعليم العالي: الدولة تحتاج إلى كوادر مؤهلة في 10 قطاعات

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه وخلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا بعنوان "جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة... لخدمة أغراض التنمية للدولة المصرية 2030 والثورة الصناعية الخامسة".

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اشتراطات صارمة.. بيان حكومي مهم بشأن أنواع الكلاب الخطرة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وذلك في ضوء توجيهات سابقة من الحكومة بضرورة مراجعة هذه القوائم بالتنسيق بين الجهات المعنية.

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شركات أدوية تتوسع في الصناعات الحيوية.. ومصانع جديدة تدخل الإنتاج العام المقبل

كشف الدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، عن مضي عدة شركات أدوية قدمًا في فتح مصانع جديدة أو إنشاء توسعات جديدة بمصانعها القائمة، على أن تدخل الإنتاج خلال العام المقبل.

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آلية الجديدة لإعلان نتائج مسابقات شغل معلم مادة.. بيان بالتفاصيل

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن تفاصيل الآلية الجديدة التي اعتمدها لإعلان نتائج مسابقات شغل وظائف معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

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