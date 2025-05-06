الإيجار القديم.. بدء الاجتماع البرلماني الثالث بحضور "رئيس الإحصاء" وأساتذة قانون بـ 4 جامعات

كتب- محمد نصار:

بدأ الاجتماع الثالث للحوار المجتمعي بالجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ

بدأ قبل قليل، اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والمرافق العامة، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة المشتركة.

يأتي ذلك بحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون المدني بجامعات القاهرة، عين شمس، بنها، أسيوط، وذلك لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.

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