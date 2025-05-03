حدث في 8 ساعات| السيسي يشهد افتتاح مصنع السويس للصلب.. وفتح التقديم على أكثر من 4400 فرصة عمل

كتب-محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح مصنع السويس للصلب.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

25 صورة.. فتح التقديم على أكثر من 4400 فرصة عمل في 72 شركة

أصدرت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

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الرئيس السيسي يشهد افتتاح مصنع السويس للصلب

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، افتتاح مصنع السويس للصلب وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العمال.

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إلغاء استمارة 6 أبرزها.. إليك أهم مكتسبات الموظفين بعد إصدار قانون العمل الجديد

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار "قانون العمل الجديد" الذي يعتبر نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية.

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عمر هريدي ينجو من الإصابة بطلق ناري خاطيء بأعجوبة.. (تفاصيل)

نجا المحامي عمر هريدي وعضو مجلس النواب السابق، بأعجوبة من إصابة بطلق ناري خاطيء، خلال صيانة بندقية خرطوش.

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الطقس الآن.. أمطار على القاهرة الكبرى والجيزة وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة

تتعرض بعض المناطق في القاهرة الكبرى والجيزة حاليا لأمطار خفيفة ومتوسطة وذلك بعد أن أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا أكدت فيه أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة.

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