الطقس الآن.. أمطار على القاهرة الكبرى والجيزة وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تتعرض بعض المناطق في القاهرة الكبرى والجيزة حاليا لأمطار خفيفة ومتوسطة وذلك بعد أن أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا أكدت فيه أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.