عمر هريدي ينجو من الإصابة بطلق ناري خاطيء بأعجوبة.. (تفاصيل)

كتب- محمد شاكر:

نجا المحامي عمر هريدي وعضو مجلس النواب السابق، بأعجوبة من إصابة بطلق ناري خاطيء، خلال صيانة بندقية خرطوش.

وقال "هريدي"، في منشور له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قدر الله ماشاء فعل.. الحمد لله، أثناء صيانة البندقية الخرطوش M4 بينيلى بالمنزل فى أسيوط، وكنت أعتقد أن الخزينة فارغة من الذخيرة، وأنا أضغط على الزناد، فوجئت بخروج طلقة من الماسورة بالحائط على بعد أقل من مترين".

وأضاف هريدي: استقرت الطلقة بالحائط الذى أقف بجواره على هذا النحو المبين بالصورة، وللحظة ظللت غير مدرك ماحدث، وغير متصور كيفية حدوثة، ووضعت يدى على وجهى من الناحية الشمال أتحسس ما أصابني وكلى يقين أن البلى المحشو به الطلقة قد استقر فى الوجه والجسد، ولكن عناية السماء حالت بين إصابتى على هذة المسافة القريبة جدا مابين خروج المقذوف والحائط المرتطم به، الحمد لله.

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