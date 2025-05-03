الرئيس السيسي يشهد افتتاح مصنع السويس للصلب

كتب- محمد نصار:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، افتتاح مصنع السويس للصلب وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العمال.

وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن مصنع السويس للصلب يعد درة تاج المصانع الجديدة في هذه المرحلة.

وخلال الاحتفال، استأذن الفريق كامل الوزير، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استعراض 5 نماذج ناجحة لكيانات صناعية من القطاع الخاص في مختلف القطاعات الصناعية والتي تمت باستثمارات مصرية خالصة أو استثمارات أجنبية والتي تم إنشاؤها خلال الفترة الوجيزة من 3 يوليو 2024 وحتى اليوم وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهي: مصنع العربية للصلب المخصوص ومصنع فيفو موبايل كوميونيكيشن تكنولوجي ومصنع شركة فارما بلاست ومصنع يوتوبيا للمنتجات الدوائية ومصنع بيكو مصر لصناعة الأجهزة المنزلية.

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