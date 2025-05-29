التموين: تطوير منافذ الشركة القابضة على مستوى الجمهورية

كتب- محمد سامي:

شارك في الاجتماع الدكتور شريف يونس، رئيس مجلس إدارة شركة "فيرنبرو جلوبال للاستثمار"، والدكتور محمد سناء الدين وافي، رئيس مجلس إدارة شركة GRG، والدكتور تامر جودة العضو المنتدب للشركة، والمهندسة سلمى مشعل المدير التنفيذي، واللواء سامح صبري مدير العلاقات العامة والحكومية.

ومن جانب وزارة التموين، حضر الدكتور أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام الجراحي، مساعد الوزير للرقابة، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، واحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وخلال الاجتماع، أكد نائب الوزير، أن الدكتور شريف فاروق يشدد على أهمية التحديث والتطوير الشامل للمنافذ، سواء من حيث الشكل الخارجي أو التجهيزات الداخلية، وكذلك استخدام النظم الرقمية والتي تيسر تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وسرعة، بالإضافة إلى ضرورة توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بكل منفذ لضمان استمرارية الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين.

كما شدد اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، على أهمية تدريب وتأهيل العنصر البشري بالمنافذ بما يواكب خطط التطوير المستهدفة، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم سبل الدعم للشركة القابضة وشركاتها التابعة لتحقيق تلك الأهداف في أسرع وقت ممكن.

وأكد نائب الوزير، خلال الاجتماع، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيدًا بالتعاون المثمر مع شركة "فيرنبرو جلوبال للاستثمار"، وشركة GRG في عدد من المبادرات والمشروعات التي دعمت منظومة التجارة الداخلية.

كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق هذا التعاون للاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، وتطوير البنية التحتية التجارية على مستوى الجمهورية.

يأتي الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة لمتابعة تنفيذ خطط التطوير وتحسين الأداء بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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