قصور الثقافة تقدم 10 عروض مسرحية بالاسماعيلية.. تنطلق اليوم

كتب- محمد شاكر:

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، بقصر ثقافة الإسماعيلية أول العروض المسرحية ضمن عروض مشروع المسرح التوعوي.

تنفذ العروض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير.

تقدم العروض في عشر محافظات مختلفة تمثل جميع الأقاليم، من خلال عشرة مؤلفين مصريين بنصوص مسرحية جديدة بهدف التعريف بماهية حروب الجيلين الرابع والخامس المعروفة بالحروب الإلكترونية، وذلك لتعزيز الوعي المجتمعي.

وتنطلق الفعاليات مع عرض "لعنة إلسا"، لفرقة بيت ثقافة التل الكبير، تأليف رندا يوسف، وإخراج أحمد يوسف.

أما عن بقية العروض التي من المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة، فيشارك قصر ثقافة الجيزة بعرض "جيم أوڤر" تأليف علي عثمان، وإخراج نهى أشرف.

وتعرض فرقة قصر ثقافة بني سويف العرض المسرحي "موسم زراعة البانيه" تأليف وإخراج ناظم نور الدين.

وفي محافظة سوهاج تعرض فرقة قصر ثقافة دار السلام، العرض المسرحي "أرض الأمل"، تأليف دياب يوسف، وإخراج أبو بكر مظهر.

وتقدم فرقة قصر ثقافة أسيوط العرض الموضوعي "البيت العالي" تأليف حسام الدين عبد العزيز، وإخراج هاني محمد.

وفي الشرقية تقدم فرقة قصر ثقافة الزقازيق عرض "ميتاڤيرس" تأليف عبد الرحمن شلبي، واخراج سهر عثمان.

وفي الإسكندرية تعرض فرقة قصر ثقافة الشاطبي عرض "gen . Z" تأليف وإخراج إبراهيم حسن.

كما تشمل العروض التوعوية تقديم "واخدلي بالك" تأليف فاطمة موسى نبهان، وإخراج أسعد الملكي، وهو لفرقة قصر ثقافة العريش، بشمال سيناء.

وتعرض فرقة كفر الشيخ المسرحية عرض "بيت العز"، تأليف أحمد عمارة، وإخراج أحمد الرفاعي.

فيما تعرض فرقة قصر ثقافة أسوان عرضا بعنوان "ع النت وسنينه" تأليف أيمن حافظ، وإخراج سحر عبد المولى.

ويعد "مشروع المسرح التوعوي" أحد المبادرات الثقافية الهادفة التي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة، لترسيخ الوعي الثقافي والفكري في مواجهة التطرف، وتعزيز الدور المجتمعي للفن المسرحي في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة.



اقرأ أيضًا:

قطارات مكيفة وأنظمة إشارات.. خطة مترو الأنفاق لتطوير الخط الأول

بعد إلغاء شهادة حلال.. الزراعة تكشف موعد تراجع أسعار الألبان بالأسواق



